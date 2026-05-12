Le semifinali di Eurovision 2026 sono programmate per il 12 e il 14 maggio, con l’ordine di uscita degli artisti già stabilito. La trasmissione di entrambe le serate sarà visibile su canali televisivi e piattaforme online, consentendo agli spettatori di seguire la competizione in diretta. L’evento, che coinvolge numerosi paesi europei, si prepara ad attirare un grande pubblico con le esibizioni previste per queste date.

L’attesa per Eurovision 2026 cresce di giorno in giorno e le due semifinali del 12 e 14 maggio promettono di accendere la competizione già dalle prime note. Vienna si prepara a ospitare una delle edizioni più attese degli ultimi anni, mentre i fan analizzano ogni dettaglio del running order, consapevoli che l’ordine di esibizione può davvero fare la differenza. Le prove sono già iniziate e l’atmosfera alla Wiener Stadthalle è quella delle grandi occasioni, con artisti, delegazioni e tecnici impegnati a rifinire ogni secondo dello show. Ma quali Paesi saliranno sul palco nelle due serate? In che punto della scaletta ascolteremo i favoriti? E perché l’ordine di uscita è considerato così determinante? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Eurovision 2026, scaletta semifinali 12 e 14 maggio: ordine di uscita e dove vederlo

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EUROVISION 2026: favoriti, outsider e la mia classifica (12 POINTS!)

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