Eurovision Song Contest 2026 scaletta seconda semifinale 14 maggio | cantanti in gara e ordine di uscita

Il 14 maggio si terrà la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, che si svolge presso la Wiener Stadthalle di Vienna. La scaletta prevede l’esibizione di vari cantanti, con un ordine di uscita già stabilito. La serata sarà trasmessa in diretta, con le esibizioni che si susseguiranno nel rispetto del programma definito dagli organizzatori. L’evento vede la partecipazione di artisti provenienti da diversi paesi europei e non solo, pronti a esibirsi davanti al pubblico presente e a quello televisivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui