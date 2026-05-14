Eurovision Song Contest 2026 scaletta seconda semifinale 14 maggio | cantanti in gara e ordine di uscita
Il 14 maggio si terrà la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, che si svolge presso la Wiener Stadthalle di Vienna. La scaletta prevede l’esibizione di vari cantanti, con un ordine di uscita già stabilito. La serata sarà trasmessa in diretta, con le esibizioni che si susseguiranno nel rispetto del programma definito dagli organizzatori. L’evento vede la partecipazione di artisti provenienti da diversi paesi europei e non solo, pronti a esibirsi davanti al pubblico presente e a quello televisivo.
Tutto pronto per la seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026, il concorso canoro in corso alla Wiener Stadthalle di Vienna. Scopriamo la scaletta di stasera, giovedì 14 maggio 2026, in diretta su Rai2. Eurovision Song Contest 2026 dove vederlo? Date e programma. Stasera, giovedì 14 maggio 2026, dalle ore 21.00 va in onda la seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026 in prima serata su Rai2. La 70esima edizione del concorso canoro è trasmessa dalla Wiener Stadthalle di Vienna con la conduzione affidata a Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. A commentare per l’Italia l’inedita coppia composta da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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