Eurovision 2026 polemiche sulla coreografia di Sal Da Vinci Giuliano Peparini si sfoga | Assomiglia ad un mio quadro del 2018 realizzato ad Amici
Durante le prove dell’Eurovision Song Contest 2026, si è sollevato un dibattito riguardo alla coreografia interpretata da Marcello Sacchetta, accompagnata dalla canzone di Sal Da Vinci. Un artista ha commentato pubblicamente che la coreografia ricorda un quadro creato da lui nel 2018, realizzato durante un programma televisivo. La discussione si è sviluppata tra commenti sui social e dichiarazioni ufficiali, senza che siano stati ancora intrapresi procedimenti legali o smentite formali.
Colpo di scena dietro le quinte di Eurovision Song Contest 2026. È giallo sulla coreografia di Marcello Sacchetta sulle note di “Per Sempre Sì” di Sal Da Vinci, che ricrea appunto le fasi della preparazione del matrimonio. A puntare il dito è un altro coreografo di fama internazionale Giuliano Peparini. “Ho ricevuto tantissimi messaggi riguardo alla coreografia di Sal Da Vinci andata in scena durante la prima semifinale dell’Eurovision – ha affermato il coreografo all’ AdnKronos – Secondo le persone che mi hanno scritto ricordava molto uno dei miei quadri creati ad ‘Amici’. Devo essere sincero. Sì, le somiglianze ci sono. Credo però che nel nostro mestiere sia naturale lasciarsi ispirare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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