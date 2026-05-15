Eurovision 2026 polemiche sulla coreografia di Sal Da Vinci Giuliano Peparini si sfoga | Assomiglia ad un mio quadro del 2018 realizzato ad Amici

Durante le prove dell’Eurovision Song Contest 2026, si è sollevato un dibattito riguardo alla coreografia interpretata da Marcello Sacchetta, accompagnata dalla canzone di Sal Da Vinci. Un artista ha commentato pubblicamente che la coreografia ricorda un quadro creato da lui nel 2018, realizzato durante un programma televisivo. La discussione si è sviluppata tra commenti sui social e dichiarazioni ufficiali, senza che siano stati ancora intrapresi procedimenti legali o smentite formali.

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