Eurovision 2026 | ecco i 10 finalisti dopo la seconda semifinale

Dopo la seconda semifinale dell’Eurovision 2026 sono stati annunciati i dieci artisti che accederanno alla finalissima. Tra le esibizioni, una ha ricevuto particolare attenzione per aver coinvolto un genitore sul palco, suscitando l’emozione del pubblico. Tutti i finalisti sono stati scelti sulla base delle preferenze espresse durante la serata, che ha visto anche momenti di grande partecipazione da parte degli spettatori presenti. La finale si terrà nelle prossime settimane, con i cantanti pronti a esibirsi davanti a una giuria e a un pubblico in studio.

? Punti chiave Chi sono i dieci artisti che hanno conquistato il pass per la finale?. Quale esibizione ha commosso il pubblico grazie alla presenza di un genitore?. Perché la Spagna ha deciso di non partecipare alla competizione quest'anno?. Chi dovrà sfidare i Big 4 nella serata conclusiva di sabato?.? In Breve Bulgaria, Romania, Cipro, Albania, Norvegia, Ucraina, Australia, Ceca e Danimarca accedono alla finale.. I dieci qualificati della prima semifinale sono Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia.. La finale di sabato 16 maggio vedrà sfidare i finalisti i Big 4 e l'Austria.. Spagna assente dal concorso per protesta contro la partecipazione di Israele. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Eurovision 2026: MY TOP 15 | Second Rehearsals (Semi-Final 2)

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