Giovedì 14 maggio si svolgerà la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, presso la Wiener Stadthalle. Dopo il debutto di martedì, durante il quale un artista italiano ha ricevuto l’apprezzamento del pubblico con il brano “Per sempre sì”, si conosceranno gli ultimi dieci artisti che accederanno alla finale. La serata vedrà anche la partecipazione di altri concorrenti provenienti da diversi paesi europei.

Dopo il debutto di martedì e il successo di Sal Da Vinci, che con la sua “Per sempre sì” ha raccolto l’ovazione del pubblico, Vienna continua a scaldarsi e la Wiener Stadthalle torna ad accendersi per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 di giovedì 14 maggio. La serata decreterà gli ultimi dieci qualificati che si aggiungeranno a quei Paesi che, al primo appuntamento, hanno già staccato il biglietto per la finale di sabato 16 maggio, ovvero Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. Tra i cinque non classificati ci sono Senhit e Boy George che con “Superstar” hanno gareggiato per San Marino.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - EUROVISION 2026: SCALETTA SECONDA SEMIFINALE, ULTIMI 10 FINALISTI E TANTA ITALIA

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Eurovision 2026: Semi-final 2 - My Top 10 so far (Second Rehearsals)

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