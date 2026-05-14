Eurovision 2026 | qualificati ed eliminati della seconda semifinale Ecco tutti i finalisti

Nella seconda semifinale dell'Eurovision 2026 sono stati annunciati i Paesi qualificati e quelli eliminati. Alla fine della serata, quindici nazioni sono passate alla finale, aggiungendosi ai cinque già qualificati dai Big Four e all'Austria, che parteciperanno alla gara di sabato. La serata ha visto le esibizioni di vari artisti provenienti da diversi Paesi europei, con alcune nazioni che sono state escluse dalla fase finale. La finalissima si svolgerà questa settimana, con tutti i Paesi qualificati pronti a competere per il titolo.

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