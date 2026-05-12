Eurovision Contestato Israele mina vagante A Vienna è già bagarre
A Vienna, la Wiener Stadthalle, costruita nel 1958 nel quartiere di Rudolfsheim, è al centro di discussioni mentre l’Eurovision si avvicina. La struttura, con il suo stile architettonico particolare, ha suscitato reazioni contrastanti fin dalla sua realizzazione, con alcuni che l’hanno paragonata a un Ufo atterrato nel cuore della capitale. In vista del concorso musicale, già si registrano tensioni e polemiche tra i partecipanti e gli organizzatori.
La Wiener Stadthalle spunta tra i tetti del quartiere residenziale di Rudolfsheim dal 1958 e quando fu costruita, qualcuno si lamentò delle sue architetture azzardate dicendo che un Ufo era atterrato nel cuore della capitale. Da quell’Ufo ieri hanno iniziato a scendere gli alieni dell’Eurovision Song Contest per la prova generale della prima semifinale che stasera (su Raidue) ridurrà l’elenco dei pretendenti ad un posto nella finalissima di sabato da 15 a 10. Altrettanto accadrà giovedì completando così l’elenco dei 25 in corsa per il microfono di cristallo di questa 70ª edizione, visto che ai 20 emersi dalle semifinali andranno ad...🔗 Leggi su Quotidiano.net
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E' tutto pronto per l'Eurovision 2026 a Vienna, oggi il turquoise carpet tra Sal da Vinci acclamato e Israele contestato #Eurovision #saldavinci #ildifforme facebook
Ricordiamo quali sono i Paesi che hanno avuto coraggio e hanno detto no a #EurovisionSongContest per protesta contro la presenza di Israele. L'Italia purtroppo non è nella lista. PS Sal Da Vinci, niente di personale, con la mano sul petto, te lo giuro x.com
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