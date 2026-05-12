Eurovision Contestato Israele mina vagante A Vienna è già bagarre

A Vienna, la Wiener Stadthalle, costruita nel 1958 nel quartiere di Rudolfsheim, è al centro di discussioni mentre l’Eurovision si avvicina. La struttura, con il suo stile architettonico particolare, ha suscitato reazioni contrastanti fin dalla sua realizzazione, con alcuni che l’hanno paragonata a un Ufo atterrato nel cuore della capitale. In vista del concorso musicale, già si registrano tensioni e polemiche tra i partecipanti e gli organizzatori.

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