Eurovision 2026 Australia e Ucraina in finale | resta fuori la Svizzera

Nella seconda semifinale dell’Eurovision 2026, tenutasi in Austria, sono stati selezionati dieci paesi che accederanno alla finale di sabato a Vienna. I paesi che hanno passato il turno sono Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta, Norvegia e Romania. La Svizzera non ha invece raggiunto la fase finale. La competizione continua con le esibizioni delle nazioni qualificate, mentre la serata di sabato deciderà il vincitore di questa edizione.

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