Eurovision 2026 Australia e Ucraina in finale | resta fuori la Svizzera
Nella seconda semifinale dell’Eurovision 2026, tenutasi in Austria, sono stati selezionati dieci paesi che accederanno alla finale di sabato a Vienna. I paesi che hanno passato il turno sono Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta, Norvegia e Romania. La Svizzera non ha invece raggiunto la fase finale. La competizione continua con le esibizioni delle nazioni qualificate, mentre la serata di sabato deciderà il vincitore di questa edizione.
Sono Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta, Norvegia e Romania i dieci Paesi che nella seconda semifinale hanno staccato il pass per la finale dell’Eurovision, in programma sabato a Vienna, in Austria. Restano fuori invece Azerbaigian, Lussemburgo, Armenia, Svizzera e Lettonia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Eurovision 2026: Semi-final 2 - My Top 10 so far (Second Rehearsals)
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