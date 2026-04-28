Delta Goodrem all’Eurovision 2026 chi è la cantante dell’Australia

Delta Goodrem, artista nota nel panorama musicale australiano, sarà presente all’Eurovision 2026. La cantante è riconoscibile per il suo stile che combina l’uso del pianoforte, testi emotivi e un sound pop. Nel corso degli anni ha collaborato con artisti internazionali e ha sviluppato un’immagine musicale ben definita. La sua partecipazione all’evento europeo segna un nuovo capitolo nella sua carriera.

Volto tra i più riconoscibili della scena australiana, Delta Goodrem unisce pianoforte, scrittura emotiva e un istinto pop che negli anni l’ha portata a collaborare con nomi internazionali e a costruire un’identità precisa. Ed è forse anche per questo che l’Australia ha deciso di puntare su di lei come rappresentante del suo Paese alla settantesima edizione dell’ Eurovision Song Contest che, a maggio 2026, accende Vienna. Chi è Delta Goodrem . Cantautrice, pianista, e una presenza scenica che non passa inosservata: Delta Goodrem è una di quelle artiste che sembrano attraversare il tempo senza mai perdere davvero il loro posto. Australiana, classe 1984, cresce sotto i riflettori ottenendo il suo primo contratto discografico a soli 15 anni.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Delta Goodrem all’Eurovision 2026, chi è la cantante dell’Australia Eurovision 2026: Meet - DELTA GOODREM - Australia Notizie correlate Alis all’Eurovision 2026, chi è il cantante dell’AlbaniaUn giovane talento che ha saputo trasformare il dolore della lontananza in una melodia che tocca le corde dell’anima. Simòn all’Eurovision 2026, chi è il cantante dell’ArmeniaAll’Eurovision Song Contest 2026, l’Armenia punta su Simòn, artista che unisce canto e danza in performance pensate per il palco, prima ancora che... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Eurovision 2026: ecco i 5 contendenti più quotati secondo i bookmaker; Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette; Eurovision 2026 canzoni: pagelle dall’Albania alla Croazia; Chi vincerà L’Eurovision secondo i bookmakers. Delta Goodrem all’Eurovision 2026, chi è la cantante dell’AustraliaDelta Goodrem è pianista, cantante e volto iconico del pop australiano: il suo percorso fino all’Eurovision Song Contest 2026 ... dilei.it Delta Goodrem rappresenterà l'Australia all'Eurovision 2026La 41enne Delta Goodrem rappresenterà l'Australia alla 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest che si terrà il a Vienna, in Austria, dal 12 al 16 maggio. La musicista australiana si presenterà ... rockol.it Australia 2025 vs 2026 - Which one is better 2025 - Go-Jo - Milkshake Man 2026 - Delta Goodrem - Eclipse - facebook.com facebook