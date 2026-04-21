Vi porto dentro al data center delle Bassette che custodisce la vita digitale dei romagnoli

Nel cuore di Ravenna si trova un data center che ospita gran parte dei dati digitali della Romagna. Un edificio che un tempo era una falegnameria e che oggi protegge le informazioni di molte persone e aziende della regione. La struttura, che si estende su più piani, è dotata di sistemi di sicurezza e di raffreddamento avanzati per garantire il funzionamento continuo. Questa realtà rappresenta un elemento fondamentale dell'infrastruttura digitale locale.

Forse in pochi lo sanno, ma il cuore digitale della Romagna batte a Ravenna all'interno di quella che un tempo era una falegnameria. Fino ai primi anni 2000, l’edificio di 600 metri quadrati che dal 2015 ospita il primo dei quattro data center regionali di Lepida - l'azienda pubblica che gestisce.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Vi porto dentro la casa in collina che custodisce i 13 mila dischi del VelvetTra vinili, cd e ricordi, la musica del Velvet continua a vivere sulle colline di Santarcangelo. Leggi anche: Vi porto dentro la "lobby" dei taxi di Firenze