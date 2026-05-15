Eur Spa ok al bilancio 2026 I congressi e il palazzo dello sport fanno crescere i ricavi
Eur SpA ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, con un risultato di 7,7 milioni di euro. La società, controllata per il 90% dal ministero dell'Economia e delle Finanze e per il 10% da Roma Capitale, ha visto aumentare i ricavi grazie alle attività legate ai congressi e al palazzo dello sport. In particolare, le entrate derivanti da questi eventi hanno contribuito alla crescita complessiva dei ricavi nel corso dell'ultimo esercizio.
Eur SpA ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. La società, partecipata al 90% dal ministero dell'Economia e delle Finanze e al 10% da Roma Capitale, ha chiuso lo scorso anno con 7,7 milioni di euro. Eur SpA approva il bilancio 2025Particolarmente interessante confrontare. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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