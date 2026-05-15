Eur Spa ok al bilancio 2026 I congressi e il palazzo dello sport fanno crescere i ricavi

Eur SpA ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, con un risultato di 7,7 milioni di euro. La società, controllata per il 90% dal ministero dell'Economia e delle Finanze e per il 10% da Roma Capitale, ha visto aumentare i ricavi grazie alle attività legate ai congressi e al palazzo dello sport. In particolare, le entrate derivanti da questi eventi hanno contribuito alla crescita complessiva dei ricavi nel corso dell'ultimo esercizio.

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