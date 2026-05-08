L’assemblea degli azionisti di EUR S.p.A. si è riunita oggi presso la sede di via Ciro il Grande, sotto la presidenza di un rappresentante della società. Durante l'incontro, è stato approvato il bilancio per il 2025 con un aumento di utili e ricavi rispetto all’anno precedente. Per il 2026, sono stati annunciati eventi più frequenti presso la Nuvola, con un’accelerazione delle attività previste. La società è controllata principalmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una quota minore detenuta da Roma Capitale.

L’Assemblea degli Azionisti di EUR S.p.A. (90% Ministero dell’Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale), riunita oggi nella sede di via Ciro il Grande sotto la presidenza di Enrico Gasbarra, ha deliberato all’unanimità l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025. La Società, che gestisce il patrimonio immobiliare dello storico quartiere Eur della città e l’organizzazione di congressi e grandi eventi nel suo polo congressuale della Nuvola e del Palazzo dei Congressi, chiude l’esercizio 2025 con un utile di 7,7 milioni di euro, dopo aver rilevato un effetto fiscale negativo di -1,5 milioni di euro, contro un risultato di 7,2 milioni di euro dell’esercizio 2024, e un risultato di 15,3 milioni di euro dell’esercizio 2023, che beneficiava di un effetto fiscale positivo di 5,4 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Eur spa: ok al bilancio 2025, crescono utili e ricavi. Nel 2026 accelerano gli eventi alla Nuvola

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