Da quando è arrivata alla terza stagione su Sky e HBO Max, la serie ha suscitato discussioni riguardo alla rappresentazione delle donne. In questa stagione, tutti i personaggi femminili si trovano, in qualche modo, coinvolti in attività di lavoro sessuale. La narrazione mostra diverse sfumature di questa realtà, senza semplificare o giudicare i personaggi. La serie continua a presentare situazioni complesse legate ai ruoli femminili, mantenendo un approccio che invita a riflettere sulla rappresentazione delle donne in un contesto narrativo contemporaneo.

Non è un caso isolato. Quasi ogni personaggio femminile della stagione scivola in qualche forma di lavoro sessuale: Jules (Hunter Schafer) è una sugar baby, Rue (Zendaya) finisce in uno strip club dove le ragazze si prostituiscono, Cassie costruisce appunto un impero OnlyFans fatto di travestimenti da cagnolina, da bambina col ciuccio, e ora da mostro gigante. Maddy (Alexa Demie) sta a metà: diventa l'agente di Cassie, una posizione che la esclude dalla sessualizzazione diretta ma dentro la sua logica, quasi una mezzana. Le eccezioni sono due: Rue, l'unica con una vita interiore vera, che però a un certo punto dice di sé «sono praticamente un maschio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Euphoria è una serie misogina? La risposta è meno semplice di quanto sembri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Dafne mi sembri confusa, dimostra quanto sei credibile e fai una tua lista", De Luca sfida la MusolinoLa reazione del leader di Sud chiama Nord dopo la mancata candidatura della senatrice con il centrosinistra, che ha scelto di puntare su Antonella...

Demenza, di quanto sonno abbiamo bisogno per prevenirla? Gli scienziati hanno trovato una risposta: dormire meno di 7 ore a notte aumenta il rischio del 18 per cento«L'attività fisica regolare, una minore sedentarietà e un sonno notturno adeguato, di circa 7-8 ore, possono essere associati a un ridotto rischio di...

Ogni clip che vedo di questa serie è assurda e non hanno un senso l'una con l'altra, non riesco neanche a capire di cosa dovrebbe trattare x.com

La stagione 3 è la prima serie TV narrativa a girare volumi significativi di pellicola 65mm (oltre 1 milione di piedi di pellicola esposta), offrendoti 4 volte le informazioni visive per fotogramma rispetto al 35mm. Non riesco a immaginare di guardare su qualcosa d reddit

Il nuovo episodio di ‘Euphoria 3’ è il migliore di una serie che non funzionaAl giro di boa c'è Rosalía che urla (in spagnolo!) addosso a Zendaya e Levinson sembra trovare più ritmo, autocoscienza e perfino ironia. Ma dura poco, tra citazionismo, caos narrativo e ipersessualiz ... rollingstone.it

Euphoria 3, Sydney Sweeney tra OnlyFans e un finale da brivido. Recensione episodio 5Leggi su Sky TG24 l'articolo Euphoria 3, Sydney Sweeney tra OnlyFans e un finale da brivido. Recensione episodio 5 ... tg24.sky.it