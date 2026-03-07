Dafne mi sembri confusa dimostra quanto sei credibile e fai una tua lista De Luca sfida la Musolino

Il centrosinistra ha deciso di sostenere Antonella Russo come candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative, dopo un confronto che ha richiesto tempo e ha coinvolto diverse figure del partito. Durante una dichiarazione pubblica, un esponente ha sfidato un’altra politica chiedendole di dimostrare la propria credibilità attraverso una lista personale. La scelta ufficiale è stata comunicata dopo una fase di discussione interna.

La reazione del leader di Sud chiama Nord dopo la mancata candidatura della senatrice con il centrosinistra, che ha scelto di puntare su Antonella Russo in vista delle amministrative Il centrosinistra ha sciolto le riserve sul candidato sindaco per le prossime amministrative, puntando tutto su Antonella Russo dopo un lungo e sofferto confronto. Di conseguenza, è sfumata anche la possibilità di una candidatura di Dafne Musolino, complice anche la rottura tra Italia Viva e il Partito Democratico. La mancata candidatura della Musolino è stata commentata anche da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord che ha espresso parole piuttosto dirette nei confronti della senatrice: "Ma come ti sei ridotta? Ti sei fatta candidare dal mio amico Davide Faraone ma non ti ha filato nessuno, proprio nessuno.

