Uno studio recente ha evidenziato che dormire meno di sette ore a notte può aumentare del 18 per cento il rischio di sviluppare demenza. Gli ricercatori hanno analizzato i dati di un ampio gruppo di persone, concentrandosi sulla relazione tra il sonno e le funzioni cognitive. I risultati indicano che il sonno insufficiente potrebbe essere un elemento di rischio da considerare nella prevenzione di questi disturbi.

«L'attività fisica regolare, una minore sedentarietà e un sonno notturno adeguato, di circa 7-8 ore, possono essere associati a un ridotto rischio di demenza e rappresentano fattori potenzialmente modificabili per la prevenzione o il ritardo dell'insorgenza della malattia», hanno scritto i ricercatori nel loro articolo pubblicato su Plos One. Risultati significativi per la prevenzione Dormire meno di 7 ore a notte è stato associato a un aumento del 18% del rischio di demenza, mentre dormire più di 8 ore a notte è correlato a un aumento del 28%. Questi risultati sono in linea con studi precedenti: dormire troppo può essere dannoso per la salute tanto quanto dormire troppo poco.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Demenza, di quanto sonno abbiamo bisogno per prevenirla? Gli scienziati hanno trovato una risposta: dormire meno di 7 ore a notte aumenta il rischio del 18 per cento

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