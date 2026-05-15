Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di venerdì 15 maggio 2026

Oggi, venerdì 15 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I risultati delle tre lotterie sono stati resi noti subito dopo le estrazioni, che si sono svolte nelle rispettive sedi ufficiali. I numeri estratti sono disponibili sui siti ufficiali e nelle ricevitorie autorizzate. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali vincite o premi assegnati, mentre i giocatori attendono di scoprire se tra i numeri estratti ci siano le combinazioni fortunate.

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