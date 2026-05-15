Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di venerdì 15 maggio 2026
Oggi, venerdì 15 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I risultati delle tre lotterie sono stati resi noti subito dopo le estrazioni, che si sono svolte nelle rispettive sedi ufficiali. I numeri estratti sono disponibili sui siti ufficiali e nelle ricevitorie autorizzate. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali vincite o premi assegnati, mentre i giocatori attendono di scoprire se tra i numeri estratti ci siano le combinazioni fortunate.
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, venerdì 15 maggio 2026. Torna l'appuntamento con la fortuna. Per il secondo concorso della settimana il SuperEnalotto mette sul piatto un Jackpot di 164,5 milioni di euro. Tanto vale la sestina vincente in palio questa sera. Nell'estrazione. 🔗 Leggi su Today.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 8 Maggio 2026
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