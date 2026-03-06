Estrazioni del Lotto di venerdì 6 marzo 2026 | la ruota di Napoli

Nelle estrazioni del Lotto di venerdì 6 marzo 2026, sono stati estratti numeri da diverse ruote tra cui Napoli, Milano e Torino. La ruota di Napoli ha prodotto i numeri 13, 83, 19, 79 e 66, mentre altre ruote hanno annunciato combinazioni differenti. Sono stati estratti anche numeri dalla Nazionale e dal 10eLotto, con alcuni numeri che si sono ripetuti in più di una estrazione.

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:BARI 43 76 29 71 21 CAGLIARI 01 75 39 73 11 FIRENZE 72 49 17 62 54 GENOVA 36 51 34 56 63 MILANO 59 87 52 13 16 NAPOLI 13 83 19 79 66 PALERMO 18 38 23 63 15 ROMA 41 14 85 01 45 TORINO 04 01 22 82 57 VENEZIA 67 18 14 40 85 NAZIONALE 59 55 62 74 12 10eLOTTO -.