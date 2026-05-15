Estrazione Million Day di oggi 15 maggio 2026 | i numeri vincenti di venerdì
L’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 15 maggio 2026, è stata trasmessa in diretta. Sono stati annunciati i numeri vincenti di questa estrazione, con la pubblicazione dei risultati ufficiali sul sito dedicato. La lotteria si svolge ogni giorno e i numeri estratti vengono resi noti immediatamente dopo l’estrazione. Questa è la consueta operazione quotidiana che coinvolge i partecipanti che sperano di ottenere il premio in palio.
Oggi, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 15 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 14 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 13 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 12 MAGGIOLE ESTRAZIONI DELL’11 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 10 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 24 Aprile 2026
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