Estrazione Million Day di oggi 15 maggio 2026 | i numeri vincenti di venerdì

L’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 15 maggio 2026, è stata trasmessa in diretta. Sono stati annunciati i numeri vincenti di questa estrazione, con la pubblicazione dei risultati ufficiali sul sito dedicato. La lotteria si svolge ogni giorno e i numeri estratti vengono resi noti immediatamente dopo l’estrazione. Questa è la consueta operazione quotidiana che coinvolge i partecipanti che sperano di ottenere il premio in palio.

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Oggi, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 15 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 14 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 13 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 12 MAGGIOLE ESTRAZIONI DELL’11 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 10 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 15 maggio 2026: i numeri vincenti di venerdì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 24 Aprile 2026 Sullo stesso argomento Estrazione Million Day di oggi, 1 maggio 2026: i numeri vincenti di venerdìEstrazione Million Day oggi venerdì 1 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, venerdì 1 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day di oggi, 8 maggio 2026: i numeri vincenti di venerdìEstrazione Million Day oggi venerdì 8 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day 12 maggio: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30 ift.tt/VLPrK2l x.com Million Day oggi 14 maggio: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30Torna oggi, giovedì 14 maggio 2026, l'appuntamento con le due estrazioni quotidiane di Million Day, il gioco a numeri di Lottomatica. Il primo concorso è ... affaritaliani.it Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 14 maggio 2026 delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di oggi, 14 maggio 2026: ecco le due cinquine della fortuna ... ilsussidiario.net