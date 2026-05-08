Estrazione Million Day di oggi 8 maggio 2026 | i numeri vincenti di venerdì

Oggi, venerdì 8 maggio 2026, si tiene l’estrazione dei numeri vincenti del gioco Million Day. L’estrazione si svolge in diretta e i risultati vengono comunicati subito dopo. I numeri vengono estratti da un sistema automatico e resi noti pubblicamente. Questa estrazione rappresenta uno degli appuntamenti quotidiani del gioco, che coinvolge numerosi partecipanti in tutta Italia. I numeri estratti vengono poi diffusi attraverso vari canali ufficiali.

Estrazione Million Day oggi venerdì 8 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 8 maggio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 8 MAGGIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE...🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 5 Febbraio 2026

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