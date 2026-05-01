Estrazione Million Day di oggi 1 maggio 2026 | i numeri vincenti di venerdì

Oggi, venerdì 1 maggio 2026, si tiene l’estrazione del Million Day, con i numeri vincenti che vengono annunciati in diretta. La lotteria si svolge come ogni giorno, e i numeri estratti vengono resi noti attraverso vari canali di comunicazione. I giocatori attendono di scoprire se il loro biglietto ha centrato la combinazione vincente. Nessuna informazione supplementare viene fornita riguardo alle modalità di estrazione o agli eventuali premi associati.

Estrazione Million Day oggi venerdì 1 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, venerdì 1 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 1 maggio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 1 MAGGIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE...🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 27 Gennaio 2026

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