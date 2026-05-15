Estorsione per il clan di Villaseta | scarcerato 26enne va ai domiciliari
Un giovane di 26 anni, accusato di aver preso parte a un episodio di estorsione con modalità mafiose per conto di un gruppo criminale attivo nella zona di Villaseta, è stato rimesso in libertà e posto agli arresti domiciliari. La vittima dell'estorsione, un gestore di un bar nel comune di Porto Empedocle, si era rivolto alle forze dell'ordine. L'indagine ha portato all'arresto del sospetto, poi successivamente alla sua scarcerazione.
Samuel Pio Donzì, 26 anni, accusato di estorsione con metodo mafioso per conto del clan di Villaseta ai danni del titolare di un bar di Porto Empedocle, è stato scarcerato. Il gup di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, davanti al quale si celebra il processo con rito abbreviato, ha accolto l'istanza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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