Costantin va ai domiciliari la rabbia della ex Chiara Balistreri | Se mi succede qualcosa chi lo ha scarcerato mi avrà sulla coscienza – Il video

Chiara Balistreri, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, ha pubblicato un video su Instagram esprimendo la sua preoccupazione e rabbia dopo la scarcerazione del suo ex fidanzato, Gabriel Costantin. La donna ha riferito di aver subito violenze per cinque anni e ha commentato con timore che possa succederle qualcosa ora che Costantin è ai domiciliari. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e nei media.

«Ho preso botte per cinque anni, adesso il mio ex esce dal carcere». Chiara Balistreri, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, affida a un video su Instagram la sua paura e la sua rabbia per la scarcerazione del suo ex fidanzato Gabriel Costantin. La Corte d’Appello ha infatti deciso di mandare l’uomo ai domiciliari col braccialetto elettronico. «Io non voglio nessun dispositivo – dice la ragazza 23enne – perché se mi succede qualcosa mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa una ennesima volta». Tra due giorni Costantin tornerà a casa da sua madre. «In quella casa ci sono due bambine minori e lì io ho preso botte per cinque anni», denuncia la ragazza.🔗 Leggi su Open.online

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