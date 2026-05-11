Fabbrica clandestina di sigarette Kraljevic scarcerato | è ai domiciliari
Un mese dopo l’arresto legato allo smantellamento di una grande fabbrica clandestina di sigarette, il titolare dell’azienda è stato rimesso in libertà. Ora si trova agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, dopo un procedimento giudiziario che ha portato al cambio di misura cautelare. La vicenda riguarda un’attività illegale di produzione di sigarette.
Dal carcere ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Come riporta Il Piccolo, è accaduto a Moreno Kraljevic, il 49enne titolare della Tlt Traslochi arrestato un mese fa dopo lo smantellamento della maxi fabbrica clandestina di sigarette. Un’attività illecita che operava nascosta in uno dei.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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