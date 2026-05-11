Fabbrica clandestina di sigarette Kraljevic scarcerato | è ai domiciliari

Un mese dopo l’arresto legato allo smantellamento di una grande fabbrica clandestina di sigarette, il titolare dell’azienda è stato rimesso in libertà. Ora si trova agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, dopo un procedimento giudiziario che ha portato al cambio di misura cautelare. La vicenda riguarda un’attività illegale di produzione di sigarette.

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