Essi Vivono | promuovere cultura dal basso gratis e con proposte del pubblico
Un’associazione di Bergamo, fondata nel 2015 da quattro persone, si impegna a promuovere cultura dal basso offrendo eventi gratuiti e aperti al pubblico. Nel corso degli anni, ha organizzato diverse rassegne cinematografiche e un festival dedicato ai documentari. Le iniziative sono spesso caratterizzate dalla partecipazione diretta degli spettatori, che possono proporre segnalazioni e contributi. L’associazione si distingue per il suo approccio inclusivo e per la volontà di coinvolgere la comunità locale in attività culturali accessibili a tutti.
LA STORIA. L’associazione di Bergamo nata nel 2015 per iniziativa di quattro persone. Dalle rassegne cinematografiche al festival dedicato ai documentari, aperti alle segnalazioni. In un tempo in cui la fruizione dei contenuti è sempre più veloce, individuale e digitale, c’è chi continua a scommettere sulla lentezza, sull’incontro e sulla visione condivisa. A Bergamo, da 11 anni, questa scommessa prende forma nell’associazione Essi Vivono. A raccontarne la storia è Alessandro Morelli, membro del Consiglio direttivo e tra i fondatori: «L’associazione nasce a ottobre 2015 dall’iniziativa di quattro persone (alle quali se ne è aggiunta poi un’altra, ndr), amici e conoscenti, con l’obiettivo di promuovere cultura dal basso». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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