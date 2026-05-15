Essi Vivono | promuovere cultura dal basso gratis e con proposte del pubblico

Un’associazione di Bergamo, fondata nel 2015 da quattro persone, si impegna a promuovere cultura dal basso offrendo eventi gratuiti e aperti al pubblico. Nel corso degli anni, ha organizzato diverse rassegne cinematografiche e un festival dedicato ai documentari. Le iniziative sono spesso caratterizzate dalla partecipazione diretta degli spettatori, che possono proporre segnalazioni e contributi. L’associazione si distingue per il suo approccio inclusivo e per la volontà di coinvolgere la comunità locale in attività culturali accessibili a tutti.

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