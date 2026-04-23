Essi Vivono presentazione del secondo report dell’Osservatorio sui neofascismi della Puglia

È stato presentato il secondo report dell’Osservatorio sui neofascismi in Puglia, intitolato “Essi Vivono”. L’evento ha fornito dati aggiornati sulle attività e la diffusione di gruppi di ispirazione neofascista nella regione, con analisi sulle modalità di propagazione e sui soggetti coinvolti. La relazione si basa su fonti ufficiali e ricerche sul territorio, senza incluse opinioni personali o interpretazioni.

Con la pubblicazione di questo documento l’Osservatorio adempie al suo principale compito statutario, ossia monitorare, a distanze regolari di tempo, la consistenza, la diffusione e le attività di formazioni e gruppi neofascisti e neonazisti in tutto il territorio pugliese, mettendo a disposizione delle istituzioni conoscenze e valutazioni utili a prevenire e a contrastare efficacemente potenziali minacce all’ordine democratico e alla convivenza civile. La decisione di riservare una costante attenzione alle insorgenze del neofascismo ricava ulteriore giustificazione dalla continua espansione del fenomeno, che si manifesta in una pluralità di episodi di notevole gravità, anche se di differente risonanza mediatica.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Essi Vivono”, presentazione del secondo report dell’Osservatorio sui neofascismi della Puglia Notizie correlate Leggi anche: BMT Borsa Mediterranea del Turismo: il report dell’Osservatorio della città di Napoli Smog, Piacenza nel 2023 tra le province della regione con i valori più alti. Il report dell’OsservatorioNonostante i recenti segnali di miglioramento legati a condizioni meteorologiche favorevoli nel 2025, la qualità dell’aria in Emilia-Romagna resta un... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Significato di Essi Vivono – Il potere non è più invisibile; Essi Vivono, presentazione del secondo report dell’Osservatorio sui neofascismi della Puglia; Daniela Ricci e Micaela Veronesi - Fiera dei Librai - eventi; La città che vogliamo: lo spazio urbano pianificato dai ragazzi. Il 17 aprile 1954 nasceva RODDY PIPER! Icona del wrestling anni ’80, ma anche volto indimenticabile per tutti i cinefili grazie alla sua energia in ESSI VIVONO (1988) di John Carpenter. Mr. Locations ha ripercorso alcune delle location del film, fino ad arri - facebook.com facebook