La Savino Del Bene Volley apre le porte agli studenti | nuovo accordo con il Dsu per promuovere la cultura sportiva

La Savino Del Bene Volley ha siglato un accordo con il Dsu di Firenze per coinvolgere gli studenti in iniziative sportive. La collaborazione mira a promuovere la cultura sportiva tra i giovani e favorire l'accesso alle attività sportive universitarie. La squadra e l'ateneo lavorano insieme per creare opportunità di partecipazione e approfondire il rapporto tra mondo accademico e sport di alto livello.

L'azienda regionale e la dirigenza di Scandicci stringono un patto biennale per arricchire il tempo libero degli iscritti agli atenei e fare rete sul territorio FIRENZE – Il mondo accademico e lo sport agonistico di massimo livello consolidano la propria collaborazione istituzionale. Nella cornice del Pala BigMat, in concomitanza con Gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile vinta contro il Volley Bergamo, è stata ufficialmente formalizzata una nuova intesa strategica tra la Savino Del Bene Volley e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (DSU). L'obiettivo primario...

Scuola-lavoro, la Guardia Costiera apre le porte del Forte Michelangelo agli studenti di CivitavecchiaCivitavecchia, 10 febbraio 2026 – Ieri 24 studenti del 4° anno dell’IISS “Stendhal – Calamatta” indirizzo nautico hanno varcato i cancelli della...

La Savino Del Bene Volley Scandicci torna alla vittoria con Le CannetSuccesso per la quarta giornata di Champions League nonostante le tante assenze anche grazie alla grande prestazione di Ruddins SAVINO DEL BENE...

Savino Del Bene Scandicci's Squad A Mixed Team of Young and Old, Current Serie A1 Runner Up

Savino Del Bene Volley e DSU Toscana: il grande volley apre le porte agli universitariAccordo biennale per biglietti gratuiti e agevolati agli studenti: sport e diritto allo studio si incontrano al Pala BigMat, nel cuore dei playoff scudetto ... intoscana.it

Savino Del Bene Volley, vittoria al tie break in Gara-1 dei Quarti. Battuto 3-2 il Volley BergamoNel quinto set è stata sprint la partenza delle lombarde, con la Savino Del Bene Volley costretta alla rincorsa. Sul finale di match il duo Franklin-Antropova ha risposto presente e ha condotto il ... 055firenze.it

