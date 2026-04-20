La Esseti Basket Terni sconfigge Foligno e vola in semifinale Play Off

La squadra di basket di Terni ha battuto quella di Foligno in una partita combattuta, ottenendo così l'accesso alla semifinale dei playoff di Serie C Unica. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per i padroni di casa, che hanno dimostrato determinazione e compattezza sul campo. La vittoria permette alla squadra di proseguire il cammino nei playoff, con la semifinale ormai alle porte.

La Esseti Basket Terni sconfigge Foligno in un match equilibrato e conquista la semifinale dei playoff di Serie C Unica. Con un arresto e tiro è Bassetti a segnare i primi due punti. I gialloneri scappano e Bassetti realizza la tripla dell'11-2 che costringe coach Sansone al time out. Il Basket.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: La Esseti Basket Terni chiude la regular season con una vittoria. Sconfitta Roseto (111-36) ora i Play Off Basket, colpo Derthona. Batte la Reyer Venezia e vola in semifinale di Coppa Italia 2026Si è completato poco fa il tabellone delle semifinali della Final Eight di Coppa Italia 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Playoff: Esseti Basket Terni si prende Gara 1 dei quarti, battuta Foligno (80-57); Basket, Serie C Unica: Terni-Foligno inaugura la corsa playoff -; Acea Pink Basket Terni, vittoria convincente a Piombino: 57-77; Basket, Serie C Unica: Gubbio in semifinale. Foligno e Bastia costringono Terni e Chieti a gara 3 -. La Esseti Basket Terni sconfigge Foligno (67-60) e vola in semifinaleLa Esseti Basket Terni sconfigge Foligno in un match equilibrato e conquista la semifinale dei playoff di Serie C Unica. Con un arresto e tiro è Bassetti a segnare i primi due punti. I gialloneri scap ... sporterni.it Esseti Basket Terni, via ai playoff: stasera Gara 1 contro Foligno al Pala Di VittorioIl primo ostacolo sulla strada dei rossoverdi si chiama Foligno. Una sfida che apre i quarti di finale del girone umbro-abruzzese e che mette subito in palio punti pesanti in una serie che si ... ternananews.it Mattia Bassetti, miglior realizzatore della gara con 26 punti, e coach Manuel Cilio analizzano gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie C Unica. Dopo la vittoria per 80-57 contro Foligno, la Esseti Basket Terni giocherà gara 2 a Foligno mercoledì 15 aprile alle - facebook.com facebook