Festa grande per la Esseti Basket Terni | sconfigge la Svila Perugia e vince il campionato di Serie C Unica

La Esseti Basket Terni ha conquistato il titolo di campione di Serie C Unica dopo aver battuto la Svila Perugia in finale. La partita si è svolta tra intense emozioni e una prestazione che ha portato alla vittoria definitiva. La squadra ha festeggiato il traguardo raggiunto, che rappresenta il primo obiettivo importante della stagione. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi e ha segnato un momento di grande soddisfazione per il club.

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Grande soddisfazione e primo obiettivo raggiunto per la Esseti Basket Terni che vince il campionato di Serie C Unica. Un percorso lungo e tortuoso, passato dal lavoro minuzioso del presidente Federico Carli e del direttore sportivo Pierpaolo Pasqualini. In estate il ripescaggio in Serie C Unica. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Esseti Basket Terni sconfigge Foligno e vola in semifinale Play OffLa Esseti Basket Terni sconfigge Foligno in un match equilibrato e conquista la semifinale dei playoff di Serie C Unica. La Esseti Basket Terni espugna Gubbio in gara due e vola in finale Play OffLa Esseti Basket Terni vince Gara 2 dei Play Off espugnando il Polivalente di Gubbio e conquista l'accesso alle finali. Temi più discussi: Impresa Esseti in Gara 1 a Perugia, le parole di coach Cilio e Kovachev; Capuano: Pronti a rivedere il nostro credito per amore della Ternana; Rassegna stampa - CdU - Fere da salvare, tifosi in campo; Ternana Women salva: la sconfitta del Genoa regala la permanenza in Serie A. Basket, tripudio Terni: la Esseti si ripete con Perugia e vince la C Unicadi Ca. For. In una fase in cui la Ternana vive una delle fasi più complesse della sua storia, la città di San Valentino si toglie comunque una grande soddisfazione. Nel basket. Perché l’Esseti vince i ... umbria24.it Basket, colpaccio di Terni a Perugia. Bassetti trascina l’Esseti in gara uno di finaledi Carlo Forciniti Terni espugna il PalaPellini. Ancora una volta. Come in stagione regolare. Ma questa volta, il blitz della squadra di Cilio a spese della Svila Perugia Basket ha tutt’altro sapore. umbria24.it