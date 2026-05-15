Espulso 50enne con precedenti per tentato omicidio doloso

Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno accompagnato fuori dal territorio nazionale un uomo di 50 anni di origine marocchina. L’uomo aveva già avuto precedenti per tentato omicidio doloso e si trovava sotto osservazione da parte delle autorità. La procedura di espulsione è stata eseguita in conformità alle disposizioni di legge e si è conclusa senza incidenti. La sua presenza nel Paese era stata oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia.

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Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito l’espulsione di un cittadino marocchino di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia.L’uomo aveva a carico reati per furto, resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio doloso, per il quale aveva già. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Viajó a un cuerpo de “basura noble”… y pidió 50 millones a su prometida Sullo stesso argomento Tentato omicidio, rapina e armi: espulso in TunisiaEspulso da Viterbo e rimpatriato in Tunisia un 39enne detenuto nel carcere Nicandro Izzo a Mammagialla dove stava scontando una condanna a sette anni... Frosinone, espulso cittadino albanese con precedenti per reati graviNella giornata di giovedì la Polizia di Stato ha eseguito l’espulsione di un cittadino albanese di 42 anni, con numerosi precedenti penali, colpito...