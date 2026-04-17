Frosinone espulso cittadino albanese con precedenti per reati gravi

Nella giornata di giovedì, un cittadino albanese di 42 anni, con numerosi precedenti penali, è stato espulso dal territorio nazionale dalla Polizia di Stato, in esecuzione di un decreto di allontanamento. L’operazione si è svolta senza incidenti, e l’uomo è stato accompagnato fuori dal paese. L’episodio si inserisce in un’azione più ampia di controllo e sicurezza condotta dalle forze dell’ordine.

Nella giornata di giovedì la Polizia di Stato ha eseguito l’espulsione di un cittadino albanese di 42 anni, con numerosi precedenti penali, colpito da decreto di allontanamento dal territorio nazionale.L’uomo risultava già pregiudicato per associazione a delinquere finalizzata a furti in.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Rieti, due stranieri scarcerati ed espulsi: precedenti per reati gravi e legami con il terrorismoDue espulsioni per motivi di sicurezza sono state eseguite dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi a Rieti. Controlli straordinari in settimana: identificate 322 persone, espulso un cittadino albaneseNella settimana appena trascorsa la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di servizi di controlli straordinari congiunti con il reparto... Altri aggiornamenti Si parla di: Contrasto all'immigrazione irregolare, la polizia esegue due provvedimenti di espulsione. Espulso un albanese pregiudicato per rapina, furti, tentato omicidio e anche sfruttamento della prostituzioneL'uomo, di 42 anni, è stato colpito da un provvedimento emesso dal Questore di Frosinone e accompagnato alla frontiera per il rimpatrio ... tunews24.it Furti, tentato omicidio e non solo: albanese espulso dall'ItaliaIl questore della Provincia di Frosinone ha ordinato l'accompagnamento del soggetto alla frontiera marittima di Bari ... ciociariaoggi.it