Tentato omicidio rapina e armi | espulso in Tunisia

Un uomo di 39 anni, attualmente detenuto nel carcere di Mammagialla, è stato espulso da Viterbo e rimpatriato in Tunisia. La sua condanna, confermata in via definitiva, riguarda maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, porto abusivo di armi e reati legati a sostanze stupefacenti. L’arresto e la decisione di espulsione sono state eseguite dopo che il detenuto ha scontato una parte della condanna.

Espulso da Viterbo e rimpatriato in Tunisia un 39enne detenuto nel carcere Nicandro Izzo a Mammagialla dove stava scontando una condanna a sette anni e due mesi per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, porto abusivo di armi e in materia di sostanze stupefacenti. Ma nel suo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI #news #shorts

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