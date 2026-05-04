Bologna ricorda Alex Zanardi in Consiglio comunale | Un esempio eterno di coraggio e umanità

Il consiglio comunale di Bologna si è riunito per rendere omaggio a Alex Zanardi, noto per la sua carriera sportiva e la sua lotta personale. Durante la seduta, sono stati ricordati i momenti in cui ha rappresentato un esempio di determinazione e umanità. La cerimonia ha coinvolto diverse espressioni di riconoscimento pubblico, sottolineando il suo legame con la città e il suo ruolo come figura di ispirazione.

Il consiglio comunale di Bologna si è fermato per ricordare Alex Zanardi, simbolo di forza, resilienza e orgoglio bolognese. In aula il ricordo è stato aperto dalla presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca, seguita dall’assessora allo Sport Roberta Li Calzi, in un momento di forte.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alex Zanardi, il campione che nelle Marche ha insegnato a non arrendersi mai: da Porto San Giorgio a Corridonia, un?eredità di coraggio e umanità Mattarella ricorda Zanardi: esempio universale di forza e determinazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Il cordoglio del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo dolore... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alex Zanardi non morirà mai: l’addio commosso di Vasco Rossi. Gianni Morandi: Addolorato. Un fiume di messaggi per il campione; Morte Alex Zanardi, da Meloni a Mattarella il cordoglio e il ricordo; Morte di Alex Zanardi, il dolore della sua Bologna: Sapremo ricordarti degnamente; Il Comune di Castel Maggiore ricorda Alex Zanardi. Ior Run 2026, Bologna corre nel ricordo di Alex Zanardi: oltre mille iscritti per la solidarietàIl 10 maggio la corsa sui colli con partenza da San Michele in Bosco raccoglierà fondi per protesi destinate a pazienti che hanno subito amputazioni o interventi altamente invasivi ... bolognatoday.it Funerali di Alex Zanardi: quando e dove ci sarà l'ultimo saluto al campione italianoIl mondo dello sport è pronto a stringersi intorno alla famiglia di Alex Zanardi per l'ultimo saluto all'ex pilota e campione paralimpico, deceduto lo scorso 1 maggio. Nell'ultimo weekend Zanardi è st ... corrieredellosport.it "Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordare Alex Zanardi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per il valore sportivo e umano dimostrato”. Così il president x.com CHI ERA - CHI È - ALEX ZANARDI Per raccontare chi era Alex Zanardi, al di là dei titoli della Cart, dei GP in Formula 1 e delle medaglie d’oro alle paralimpiadi. Per farlo devo raccontare anche di Francesco Canali, un mio amico, un collega mancato poco men - facebook.com facebook