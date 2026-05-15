Escavatore in fiamme in un cantiere sulla Statale 87 | indagini in corso

Un escavatore ha preso fuoco in un cantiere situato lungo la Statale 87, nei pressi di Sassinoro e vicino al confine con il Molise. L’incendio si è verificato durante le ore di lavoro e sono in corso le indagini per determinare le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e avviato i rilievi del caso. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

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Un escavatore è andato a fuoco in un cantiere di lavoro lungo la Statale 87 in territorio di Sassinoro e in prossimità del confine con il Molise. Il mezzo è stato pesantemente danneggiato sebbene i Vigili del fuoco fuoco, allertati dalla segnalazione di una persona che si era accorta del fuoco, sono subito intervenuti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause scatenanti l’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ieri in Campania: estorsioni per sostenere i detenuti, 17 arresti. Orrore. FOTO Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: 32enne in. FOTO Incidente al Rione Ferrovia: auto abbatte il cantiere di Piazza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Escavatore in fiamme in un cantiere sulla Statale 87: indagini in corso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sciacca, auto in fiamme nella notte sulla statale 54: indagini in corso Battipaglia, auto distrutta dalle fiamme sulla Statale 18: indagini in corsoNotte di tensione a Battipaglia: una vettura incendiata nei pressi di un fast food lungo la SS18. Escavatore avvolto dalle fiamme a San Cesario: i vigili del fuoco evitano che il rogo raggiunga le case ift.tt/SnzuUM8 ift.tt/HfglrXW x.com Una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza, le fiamme divorano un autoarticolato che trasporta un escavatore: pompieri in azione al raccordo autostradaleDUINO AURISINA. Nel pomeriggio di oggi, 13 maggio, un autoarticolato che trasportava un escavatore ha preso improvvisamente fuoco mentre si trovava a percorrere il raccordo autostradale in direzione T ... ildolomiti.it È stato molto vicino a un incendio domestico. reddit Tre camion in fiamme nella notte a Vicenza, ipotesi atto dolosoTre camion e i relativi rimorchi sono stato dati alle fiamme nella notte nel grande piazzale del Foro Boario di Vicenza. Si tratterebbe di un atto doloso, sul quale sta indagando la polizia. (ANSA) ... ansa.it