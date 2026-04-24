Sciacca auto in fiamme nella notte sulla statale 54 | indagini in corso

Nella notte a Sciacca, un’auto è andata in fiamme sulla statale 54. La vettura, una Bmw di proprietà di un uomo di 60 anni, è stata danneggiata dall’incendio che si è sviluppato nei pressi della strada. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio.

Notte di fuoco a Sciacca. Una Bmw di proprietà di un impiegato sessantenne del posto è stata danneggiata da un incendio divampato nei pressi della strada statale 54.Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver notato fiamme e fumo, a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Auto in fiamme nella notte a Sora, indagini in corsoSono in corso indagini per accertare la natura dell’incendio che, intorno alle 2 dell’11 aprile, ha interessato un’autovettura Fiat 500 in via... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sciacca, auto in fiamme nella notte sulla statale 54: indagini in corso; Notte di fuoco a Sciacca: autovettura avvolta dalle fiamme, si indaga per dolo; Brucia l’auto di impiegato: aperta inchiesta; In fiamme l’auto di un impiegato, si segue la pista dolosa. In fiamme l’auto di un impiegato, si segue la pista dolosaAl momento non è stata accertata la natura dell’incendio anche se gli investigatori non escludono alcuna pista ... grandangoloagrigento.it Auto in fiamme nella notte a Sciacca: tracce di accelerante, indagini per incendio dolosoNon lascerebbero spazio a dubbi le prime risultanze sull’incendio che ha colpito un’auto parcheggiata nei pressi di via Cansalamone, a Sciacca. Gli elementi raccolti sul posto indirizzano verso un’ori ... scrivolibero.it IN CASA CON OLTRE 8 CHILI DI HASHISH E COCAINA: 28ENNE SACCENSE ARRESTATO DAI CARABINIERI I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Sciacca hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne del luogo, r - facebook.com facebook