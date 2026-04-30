Battipaglia auto distrutta dalle fiamme sulla Statale 18 | indagini in corso

Una notte di tensione a Battipaglia, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme lungo la Statale 18, nei pressi di un fast food. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono ancora in corso le indagini per determinare le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Notte di tensione a Battipaglia: una vettura incendiata nei pressi di un fast food lungo la SS18. Intervento dei Vigili del Fuoco. Momenti di apprensione nella notte a Battipaglia, dove un’automobile è stata completamente distrutta da un incendio divampato lungo la Strada Statale 18, nei pressi di un noto punto di ristoro della zona. L’intervento dei soccorsi. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, attirando l’attenzione dei residenti e degli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo ed evitare che l’incendio si propagasse ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Battipaglia, auto distrutta dalle fiamme sulla Statale 18: indagini in corso Notizie correlate Auto distrutta dalle fiamme a Battipaglia: si indagaMomenti di tensione, la scorsa notte, a Battipaglia, dove un’automobile è stata avvolta dalle fiamme davanti al Mc Donald’s, lungo la strada Statale... Leggi anche: Sciacca, auto in fiamme nella notte sulla statale 54: indagini in corso