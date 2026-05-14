Erica Carroccia morta dopo aver partorito due gemelli | aperta un' inchiesta

Una donna è deceduta dopo aver dato alla luce due gemelli pretermine, nati a 33 settimane di gestazione. I medici hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause del decesso. I due neonati, un maschio e una femmina, sono attualmente in condizioni stabili. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie e le forze dell'ordine, che stanno valutando eventuali responsabilità o eventuali problemi legati alla gestione del parto. La famiglia si trova sotto assistenza in questa fase.

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