Erica Carroccia morta dopo aver partorito due gemelli | aperta un' inchiesta
Una donna è deceduta dopo aver dato alla luce due gemelli pretermine, nati a 33 settimane di gestazione. I medici hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause del decesso. I due neonati, un maschio e una femmina, sono attualmente in condizioni stabili. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie e le forze dell'ordine, che stanno valutando eventuali responsabilità o eventuali problemi legati alla gestione del parto. La famiglia si trova sotto assistenza in questa fase.
Sono stabili le condizioni cliniche dei due gemellini, un maschio e una femmina, nati pretermine a 33 settimane. La mamma, Erica Carroccia, ha invece perso la vita nelle ore successive al parto. La comunicazione ufficiale arriva dall'ospedale Isola Tiberina, dove la donna, originaria di Sonnino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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È morta dopo aver dato alla luce due gemelli. Erica Carroccia aveva 31 anni e faceva la maestra nel suo paese, Sonnino, vicino Latina in provincia di Roma. Nella giornata di mercoledì 13 maggio aveva partorito due bambini, un maschio e una femmina, nati facebook
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