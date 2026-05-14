Erica Carroccia morta dopo aver partorito due gemelli in ospedale a Roma | disposta l'autopsia

Una donna di 40 anni, insegnante originaria di Sonnino, è deceduta poco dopo aver dato alla luce due gemelli in un ospedale di Roma. La famiglia ha richiesto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La donna aveva partorito i gemelli senza complicazioni apparenti. La procura ha avviato un’indagine e ha disposto l’autopsia sul corpo della donna.

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