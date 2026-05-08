Cervinara Rinasce Tangredi | Palacaudium nei primi 100 giorni

Il nuovo sindaco di Cervinara ha annunciato che entro i primi 100 giorni di mandato verrà completato il restauro del Palacaudium, un edificio che si trovava in stato di totale abbandono da circa quarant’anni. Ricorda di aver preso le redini del comune nel 2010, quando il palazzo era ormai un rudere inattivo da molti anni. L’obiettivo è riportare alla luce questo patrimonio storico della città.

“Quando mi sono insediato come sindaco, per la prima volta, nel 2010, il Palacaudium era un rudere che giaceva inerte da quattro decenni. Era un ricettacolo di immondizia anche molto pericoloso da un punto di vista sociale. All’annuncio che la mia giunta avrebbe realizzato un moderno palazzetto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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