Venerdì 8 maggio, a partire dalle 9 del mattino, a Ercolano si svolgerà una passeggiata elettorale in sostegno della candidatura a sindaco di Luciano Schifone. La manifestazione vede il supporto di diverse forze politiche locali, tra cui Fratelli d’Italia, Cambia Ercolano ed Ercolano Futura. È previsto anche l’arrivo di un esponente di rilievo di un partito nazionale, che parteciperà all’evento per esprimere il suo sostegno alla candidatura.

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 9.00, si terrà a Ercolano una passeggiata elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Luciano Schifone, appoggiato da Fratelli d’Italia, Cambia Ercolano ed Ercolano Futura. All’iniziativa prenderà parte l’onorevole Giovanni Donzelli, deputato, vicepresidente del Copasir e responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, che sarà presente in città per sostenere il nuovo progetto politico-amministrativo costruito per rompere i legacci con il passato e con le politiche clientelari degli ultimi decenni. La partenza è prevista da via 4 Novembre, all’altezza del Parco Primavera.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ercolano, atteso anche Donzelli per sostenere la candidatura di Schifone

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