Erasmus + le ragioni di un successo Pagliai INDIRE | Competenze di cittadinanza per essere davvero cittadini europei del futuro INTERVISTA

Ogni anno, un meccanismo invisibile muove centinaia di migliaia di studenti e giovani tra i paesi europei, facilitando scambi e esperienze di studio. Si tratta di un programma europeo che permette di trascorrere periodi all’estero, acquisendo competenze e conoscenze in diversi contesti culturali. Recentemente, un esperto ha sottolineato come questa iniziativa contribuisca allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, aiutando i giovani a diventare cittadini europei del futuro.

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