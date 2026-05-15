Erasmus + le ragioni di un successo Pagliai INDIRE | Competenze di cittadinanza per essere davvero cittadini europei del futuro INTERVISTA
Ogni anno, un meccanismo invisibile muove centinaia di migliaia di studenti e giovani tra i paesi europei, facilitando scambi e esperienze di studio. Si tratta di un programma europeo che permette di trascorrere periodi all’estero, acquisendo competenze e conoscenze in diversi contesti culturali. Recentemente, un esperto ha sottolineato come questa iniziativa contribuisca allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, aiutando i giovani a diventare cittadini europei del futuro.
C’è un ingranaggio che lavora in sordina ma sposta ogni anno centinaia di migliaia di persone dentro i confini europei. A ricordarlo sono i dati diffusi questa mattina a Roma, presso Europa Experience – David Sassoli, dove l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha illustrato il Rapporto 2025. L’Italia, secondo i numeri, non si limita a prendere parte al programma: lo trascina. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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