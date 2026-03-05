Meloni sente Macron sostegno ai Paesi del Golfo e a Cipro | Comune impegno

La presidente del Consiglio ha telefonato al presidente francese, Emmanuel Macron, e tra i temi discussi ci sono stati il sostegno ai Paesi del Golfo e a Cipro. La conversazione si è concentrata su un impegno condiviso tra Italia e Francia su questioni di interesse regionale. Entrambi i leader hanno ribadito la volontà di collaborare su questi fronti.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che « i due leader hanno discusso le implicazioni del conflitto in Iran sia sul quadro regionale mediorientale che a livello globale, concentrandosi in particolare sull'impatto delle ostilità sulla libertà di navigazione». Meloni e Macron, inoltre, hanno «ribadito il comune impegno per sostenere le Nazioni del Golfo colpite dagli ingiustificabili attacchi iraniani e la sicurezza di Cipro e a evitare un’escalation militare in Libano». E «hanno concordato di mantenersi in stretto contatto sull'evoluzione della crisi». 🔗 Leggi su Feedpress.me

