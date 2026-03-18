Regione Sicilia prima in Italia per mobilità Erasmus+ PNRR | il report Indire certifica il successo di 229 istituti scolastici in esperienze internazionali

La Regione Sicilia si posiziona al primo posto in Italia per il numero di istituti scolastici coinvolti nelle esperienze internazionali Erasmus+ PNRR. Secondo un report di Indire, sono 229 le scuole che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale, confermando il ruolo di rilievo della regione nel settore dell'istruzione e delle opportunità di scambio culturale.

La Regione Sicilia guida la classifica italiana delle mobilità Erasmus+ PNRR, coinvolgendo 229 scuole in esperienze formative internazionali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Erasmus+ 2024, Rapporto della Commissione Europea: Italia seconda per progetti scolastici (1.583), prima per mobilità adulti (1.801 discenti)Il documento si articola in due parti: una panoramica generale sul funzionamento del programma e una sezione dedicata ai risultati nei settori... Erasmus+ e mobilità di studenti e docenti del Liceo Scacchi: "Un anno di esperienze e crescita"Il Liceo Scientifico Scacchi di Bari ha celebrato un anno di esperienze e mobilità in tutta Europa con il programma Erasmus+. Aggiornamenti e notizie su Regione Sicilia Temi più discussi: AVVISO Bando presentazione domande di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio dell'attività di Insegnante ed Istruttore di autoscuola Prima Sessione 2026; Addio a Mario D’Acquisto, ex presidente della Regione Siciliana; Mafia e corruzione, indagato il manager Salvatore Iacolino. In manette dirigente regionale e imprenditore; Realmonte: tre milioni di euro finanziati dalla Regione Sicilia per Giallonardo. Agenda digitale siciliana, Armao: Sicilia prima regione a investire su infrastruttura in fibra otticaBanda ultra larga in Sicilia, data center regionale, digitalizzazione dei musei, sportello digitale del cittadino, cartella clinica e fascicolo sanitario elettronico. La Regione siciliana accelera ... quotidianosanita.it Farmacie in prima linea per lo screening del colon-retto in SiciliaUn'intesa che trasforma il ruolo della farmacia: più kit, più proattività e l'obiettivo di superare l'adesione del 18% registrata nel 2026 ... tuobenessere.it IL SILENZIO È COMPLICE Regione Siciliana Comune di Siracusa Edy Bandiera La foto mostra chiaramente la spiaggia dello Sbarcadero di Santa Lucia, questa dicono i bagnanti era la parte di spiaggetta che prima del 2013 era lasciata ai cittadini non pagan - facebook.com facebook