Regione Sicilia prima in Italia per mobilità Erasmus+ PNRR | il report Indire certifica il successo di 229 istituti scolastici in esperienze internazionali

Da orizzontescuola.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Sicilia si posiziona al primo posto in Italia per il numero di istituti scolastici coinvolti nelle esperienze internazionali Erasmus+ PNRR. Secondo un report di Indire, sono 229 le scuole che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale, confermando il ruolo di rilievo della regione nel settore dell'istruzione e delle opportunità di scambio culturale.

La Regione Sicilia guida la classifica italiana delle mobilità Erasmus+ PNRR, coinvolgendo 229 scuole in esperienze formative internazionali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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