Due uomini sono stati arrestati dopo aver rapinato una farmacia, minacciando il personale con un taglierino e fuggendo con il denaro. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Benevento, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. L’intervento si è concluso con successo pochi giorni dopo l’episodio, contribuendo a fermare i responsabili di questa rapina.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata odierna, il personale della Squadra Mobile di Benevento ha portato a compimento un’importante attività di polizia giudiziaria, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. Il provvedimento riguarda due uomini, residenti nel capoluogo partenopeo e già noti alle autorità per precedenti specifici, ritenuti gravemente indiziati di una rapina pluriaggravata in concorso ai danni di una farmacia locale e del relativo porto illegale di arma. L’episodio risale allo scorso 8 aprile. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due soggetti avrebbero agito con una strategia pianificata: un primo sopralluogo per studiare i tempi dell’esercizio commerciale e, poche ore dopo, l’ingresso decisivo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terrore in farmacia, minacce con un taglierino e fuga col denaro: arrestati due rapinatori

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