Nella zona tra Empoli e Lastra a Signa si sono verificati due episodi di rapina armata: un minimarket e un negozio di abbigliamento sono stati presi di mira da rapinatori armati di pistole. Gli episodi sono avvenuti nel corso della stessa giornata e hanno coinvolto attività commerciali di diversa tipologia. La polizia sta indagando sui fatti e ha raccolto testimonianze dai testimoni presenti sul posto.

Due rapine con armi da fuoco hanno scosso il tessuto commerciale tra Empoli e Lastra a Signa, colpendo un minimarket e un negozio di abbigliamento. Gli assalti, avvenuti in momenti diversi, hanno coinvolto personale e clienti, portando via diverse centinaia di euro e riaccendendo i timori per la sicurezza lungo l’asse della FiPiLi. L’episodio più recente si è consumato nel pomeriggio di ieri a Empoli, precisamente in via Giuseppe Verdi. Due individui con il volto coperto hanno fatto irruzione in un minimarket, puntando un’arma — che gli inquirenti non escludono possa essere una scacciacani — contro la dipendente del locale. I malviventi sono riusciti a sottrarre circa 400 euro dal fondo cassa prima di fuggire, provocando l’intervento immediato della polizia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore sulla FiPiLi: rapinatori armati colpiscono due negozi

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