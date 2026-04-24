L’ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli Irccs

L’ospedale pediatrico Santobono di Napoli è stato inserito ufficialmente nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs). La decisione è stata comunicata attraverso la pubblicazione del decreto del ministro della Salute sulla Gazzetta ufficiale. Con questa variazione, l’ospedale entra a far parte di un gruppo di strutture riconosciute per la ricerca e la cura nel settore pediatrico.

Tempo di lettura: 2 minuti Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del mnistro della Salute Orazio Schillaci, l’ospedale Santobono Pausilipon di Npoli entra nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per l’area della Pediatria. Il Santobono Pausilipon diventa, così, il più grande Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrico del Sud Italia allineandosi alla comunità pediatrica dei grandi ospedali di eccellenza italiani, come il Bambino Gesù, l’Ospedale Pediatrico Meyer e l’Istituto Giannina Gaslini, rafforzando il suo ruolo nel panorama scientifico nazionale e internazionale. Un risultato che arriva dopo un percorso avviato nel 2022.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli Irccs Notizie correlate Santobono Pausilipon entra nella rete degli IRCCS, Fico: "Avvio di nuova fase di crescita"Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’AORN Santobono Pausilipon entra nella rete degli... Santobono Pausilipon entra nella rete degli IRCCS, Fico: «Avvio di una nuova fase di crescita»Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’AORN Santobono Pausilipon entra nella rete degli... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Consegnato il ricavato del V Memorial Michele Amoroso alla Fondazione Santobono Pausilipon ETS; Arriva il caffè solidale: una box per le cure dei bambini del Santobono; Chiedevano soldi per bimbi oncologici, truffa ai danni fondazione Santobono; Friends, mostra fotografica per la pet therapy al Santobono, giovedì 23 Parco Margherita. L'ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli IrccsCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del mnistro della Salute Orazio Schillaci, l'ospedale Santobono Pausilipon di Npoli entra nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Caratter ... ansa.it L’AORN Santobono Pausilipon entra nella rete degli IRCCSCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’AORN Santobono Pausilipon entra nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientific ... regione.campania.it Miracolo al Santobono: Dal Lussemburgo a Napoli per tornare ad aprire gli occhi senza dolore. È la storia della piccola Alessandra (nome di fantasia), una bambina di meno di due anni affetta da una rarissima forma di congiuntivite che le impediva persino di - facebook.com facebook