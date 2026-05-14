Mattinata Pasquale Arena | Senza opposizione il consiglio comunale perde la sua funzione democratica

Durante la mattinata, un esponente ha sottolineato che senza la presenza di opposizione il consiglio comunale non può svolgere pienamente la sua funzione democratica. Ha ribadito l’importanza del pluralismo politico e del dibattito tra le diverse visioni, affermando che una comunità si sviluppa attraverso lo scambio di idee. Le sue parole hanno evidenziato come la presenza di opinioni contrastanti sia fondamentale per il funzionamento delle istituzioni locali.

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Arena ribadisce l’importanza del pluralismo politico e del dibattito istituzionale: «Unacomunità cresce nell’incontro tra visioni diverse». Oggi ho assistito all’ultimo consiglio comunale di questa consiliatura. È da qui che vogliopartire. Da questo luogo prezioso, a volte scomodo, ma sempre necessario». Inizia conquesta riflessione l’analisi di Pasquale Arena, candidato sindaco escluso dallaprossima competizione elettorale, che lancia un monito accorato sul futuro delle istituzionicittadine e sul valore del confronto democratico all’interno della vita amministrativa dellacittà. Per Arena, infatti, il consiglio comunale rappresenta molto più... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Mattinata, Pasquale Arena: «Senza opposizione il consiglio comunale perde la sua funzione democratica» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mattinata, Pasquale Arena sfida Michele BiscegliaC’è un’energia che non si può spiegare con i numeri, ma che si legge negli sguardi. Leggi anche: Lista esclusa a Mattinata, Pasquale Arena: “Il nostro compito era accendere una luce” Temi più discussi: Candidato sindaco sfumato a Mattinata, Pasquale Arena in lacrime dopo l'esclusione dalle elezioni; MATTINATA/ IL TAR CONFERMA L’ESCLUSIONE DELLA LISTA DI PASQUALE ARENA: COME UNICO CANDIDATO SINDACO RESTA BISCEGLIA; Bisceglia corre da solo: respinto il ricorso della lista Obiettivo Mattinata esclusa per 20 firme in più; Una parte di Mattinata si stringe con il candidato sindaco escluso Pasquale Arena: Elementi non chiari anche dall’altra lista. Candidato sindaco sfumato a #Mattinata, Pasquale Arena in lacrime dopo l’esclusione dalle elezioni x.com Candidato sindaco sfumato a Mattinata, Pasquale Arena in lacrime dopo l’esclusione dalle elezioniCerte cose non si spiegano. Si sentono. E si dimostrano. Comincia così il lungo e intenso messaggio pubblicato sui social ... immediato.net Mattinata, lista di Arena esclusa dalle elezioni: il Tar respinge il ricorso. Bisceglia resta senza sfidantiResta fuori dalla competizione elettorale la lista Obiettivo Mattinata del candidato sindaco Pasquale Arena. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto ... immediato.net