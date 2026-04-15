Vinitaly Bonavitacola | Il vino campano già trainante da Verona un programma condiviso per nuovi mercati

Durante la fiera Vinitaly, un rappresentante regionale ha affermato che il vino campano è già in crescita e ha sottolineato l'accordo con Verona per esplorare nuovi mercati. Ha anche commentato che il settore vinicolo della regione non dipende dall'evento internazionale dell'America's Cup, lasciando intendere che la produzione locale si sviluppa indipendentemente da grandi manifestazioni sportive. La discussione si è concentrata su strategie di espansione e collaborazioni per il settore vinicolo.

Verona, 14 apr. (Adnkronos) - “Il vino campano di per sé è trainante, quindi non aspettavamo l'America's Cup”. Al Vinitaly 2026 l'assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, sottolinea la solidità del comparto vitivinicolo regionale e la necessità di rafforzare la proiezione internazionale attraverso nuove sinergie e strategie condivise. “L'America's Cup è un evento mondiale e noi il vino campano lo dobbiamo farlo conoscere nel mondo intero, già in gran parte è conosciuto, però i mercati sono turbolenti”, evidenziando le criticità legate al contesto economico globale e alle tensioni commerciali, in particolare sul fronte dei dazi e dell'export verso gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vinitaly, Bonavitacola: "Il vino campano già trainante, da Verona un programma condiviso per nuovi mercati" Vinitaly: il vino sfida la geopolitica tra export e nuovi mercatiIl 78° Vinitaly è ufficialmente partito ieri presso l’Auditorium Verdi di Veronafiere, trasformando Verona nel fulcro globale del settore... Torna il Vinitaly. Da Verona si scommette sulla rinascita del nostro vinoDal 12 al 15 aprile torna la rassegna più importante al mondo: 4400 espositori per un settore dove la crisi morde.