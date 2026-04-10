Ente d?ambito Sangiuliano | Pirozzi lasci la presidenza

Il caso riguardante l’Ente d’Ambito Napoli 2 è stato discusso ufficialmente in Consiglio regionale. Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione chiedendo che il presidente dell’ente lasci la sua carica. La questione è stata portata all’attenzione dell’assemblea, aprendo un dibattito tra i consiglieri. Nessuna decisione è stata ancora presa in merito alla richiesta avanzata.

Il caso dell’Ente d’Ambito Napoli 2 approda ufficialmente in Consiglio regionale. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gennaro Sangiuliano, ha presentato un’interrogazione per fare chiarezza sulla posizione del presidente dell’ente, Nicola Pirozzi, ex sindaco di Giugliano. Al centro dell’atto ispettivo c’è un punto preciso: la legittimità della permanenza di Pirozzi alla guida dell’Ente, dopo la cessazione dalla carica di sindaco di Giugliano, avvenuta nel febbraio di un anno fa. Secondo quanto evidenziato nell'interrogazione, infatti, il ruolo negli enti d’ambito sarebbe strettamente collegato alla rappresentanza degli enti locali, un requisito che verrebbe meno con la fine del mandato elettivo, a meno di una nuova designazione formale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Ente d?ambito, Sangiuliano: «Pirozzi lasci la presidenza» Leggi anche: Luigi Conte riconfermato alla presidenza dell'Ente Parco del Conero Leggi anche: Elezioni. Pirozzi annuncia la ricandidatura a sindaco Temi più discussi: Amici a quattro zampe a Forte Marghera e San Giuliano; San Giuliano Terme, incrementata la sicurezza: installatati 13 nuovi impianti di videosorveglianza; San Donato, sempre più lontana l’ipotesi di un impianto agrivoltaico sui campi di Poasco; Acqua, cresce la disponibilità: lo certifica l'Autorità di bacino. Ente d’ambito, Sangiuliano: «Pirozzi lasci la presidenza»Il caso dell’Ente d’Ambito Napoli 2 approda ufficialmente in Consiglio regionale. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gennaro Sangiuliano, ha presentato ... ilmattino.it Ruotolo (Pd), indecente propaganda nell’Ente Ville Vesuviane. Sangiuliano spieghi subitoE’ indecente che si usi una struttura pubblica come l’Ente ville vesuviane per fare campagna elettorale. La notizia uscita oggi su un quotidiano locale della presenza di materiale elettorale di un ... partitodemocratico.it Dopo le accuse sulla gestione, Massimo Canu lascia la direzione dell'ente per ciechi. Famiglie e lavoratori denunciano il declino del servizio - facebook.com facebook La Lega Serie B si schiera al fianco di Live Charity, ente no-profit impegnato in progetti benefici di varia natura, e della Famiglia Morosini per commemorare Piermario Morosini, calciatore venuto a mancare improvvisamente il 14 aprile 2012 mentre disputava x.com