Dybala chiama la Roma | Vorrei sapere anche io il mio futuro

Il 11 maggio 2026, nella partita disputata a Roma, Paulo Dybala è tornato in campo come titolare e ha contribuito alla vittoria della squadra. Dopo l'incontro, l'attaccante argentino ha dichiarato di voler conoscere anche lui quale sarà il suo percorso futuro, riaccendendo l'interesse sul suo possibile proseguimento con il club. La sua presenza in campo e le parole successive hanno suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Roma, 11 maggio 2026 – Paulo Dybala è tornato titolare, ha inciso nella vittoria della Roma e ha riaperto, inevitabilmente, il tema del suo futuro. L’attaccante argentino è stato tra i protagonisti del successo in rimonta dei giallorossi, che domenica 10 maggio hanno battuto il Parma 3-2 al Tardini al termine di una partita segnata anche da diverse polemiche arbitrali. Il rientro dal primo minuto ha confermato il peso tecnico della Joya nella squadra. Ma, a due partite dalla fine, la domanda resta la stessa: Dybala rimarrà alla Roma? Il contratto dell’argentino è in scadenza e, almeno dalle sue parole, non ci sarebbe ancora stato un contatto formale con il club per definire il futuro.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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DYBALA PAPÀ, MA LA ROMA LO SALUTA #calcionews24 #dybala

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