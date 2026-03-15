Sale antico | l’uovo di dinosauro che sfida le leggi moderne
Sull’isola filippina di Bohol, un metodo tradizionale di produzione del sale sta riemergendo grazie all’attenzione online. Questo sale antico deriva da un procedimento artigianale che si tramanda da generazioni e sta attirando l’interesse di un pubblico più ampio attraverso i social media. La pratica attrae curiosità per il suo valore storico e per il modo in cui resiste alle tecniche moderne.
Sull’isola filippina di Bohol, un antico metodo di produzione del sale sta tornando alla ribalta grazie a una combinazione di resilienza artigianale e visibilità sui social media. Questo prodotto, noto come asin tibuok o sale ininterrotto, è stato rinominato dai media internazionali come uovo di dinosauro per la sua forma distintiva. La tradizione, che affonda le radici prima dell’arrivo degli spagnoli nel XVII secolo, rischia oggi l’estinzione a causa delle normative moderne e della complessità del processo produttivo che richiede mesi di lavoro manuale. Tuttavia, l’interesse crescente da parte degli chef e il riconoscimento UNESCO ottenuto nel dicembre 2025 hanno trasformato questa pratica in un patrimonio culturale immateriale da salvaguardare con urgenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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