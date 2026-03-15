Sull’isola filippina di Bohol, un metodo tradizionale di produzione del sale sta riemergendo grazie all’attenzione online. Questo sale antico deriva da un procedimento artigianale che si tramanda da generazioni e sta attirando l’interesse di un pubblico più ampio attraverso i social media. La pratica attrae curiosità per il suo valore storico e per il modo in cui resiste alle tecniche moderne.

Sull’isola filippina di Bohol, un antico metodo di produzione del sale sta tornando alla ribalta grazie a una combinazione di resilienza artigianale e visibilità sui social media. Questo prodotto, noto come asin tibuok o sale ininterrotto, è stato rinominato dai media internazionali come uovo di dinosauro per la sua forma distintiva. La tradizione, che affonda le radici prima dell’arrivo degli spagnoli nel XVII secolo, rischia oggi l’estinzione a causa delle normative moderne e della complessità del processo produttivo che richiede mesi di lavoro manuale. Tuttavia, l’interesse crescente da parte degli chef e il riconoscimento UNESCO ottenuto nel dicembre 2025 hanno trasformato questa pratica in un patrimonio culturale immateriale da salvaguardare con urgenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sale antico: l’uovo di dinosauro che sfida le leggi moderne

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